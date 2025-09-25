edición general
Cientos de generales se reúnen de urgencia en el Pentágono

Cientos de generales se reúnen de urgencia en el Pentágono

Alarmas en EE.UU. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha convocado a la práctica totalidad de los generales y almirantes en activo -más de 800 oficiales de alto rango- a reunirse el próximo martes en la base de los Marines en Virginia. ¿Lo más llamativo? No se ha dado ninguna explicación oficial sobre los motivos de esta cita masiva.

#5 harverto
Sólo hay 4 opciones.
1.- USA colapsa y hay que recortar presupuesto militar.
2.- Trump prepara un golpe de Estado y va a hacer limpia de leales.
3.- Se prepara para la guerra definitiva contra Rusia/China.
4.- El Secretario de Defensa no sabe usar la videoconferencia.
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#5 5. - Invade Venezuela.
#11 soberao
#7 Sería una mala noticia para Israel.
neo1999 #9 neo1999
#5 Más bien pienso que se plantean cómo responder ante una ofensiva europea contra Israel.
#14 soberao *
#9 Invadiendo Groenlandia. A ver si los drones en los aeropuertos de Dinamarca son al final cosa de Trump...
#16 harverto
#9 #14 #5 Para eso no necesita convocar a todos los mandos
#22 MPR
#5 No, hay 5

5.- Trump se ha creído esta noticia: www.meneame.net/story/corea-norte-amenaza-bombardear-tel-aviv-israel-m

:-D
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Mientras no pidan pizzas…
RoterHahn #12 RoterHahn
#1
Que pidan a la pizzeria una de piña, y lo redondean. :shit:
#19 soberao
#12 En realidad es un problema de seguridad gordo que traigan comida de forma masiva de fuera, cuando pueden colar pizzas aliñadas con un buen laxante y los generales terminan el día antes cagados hasta las trancas.
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
El Pentágono ya no tiene ese nombre, Zanahorio lo cambio a Departamento de Guerra.
Algo gordo están cociendo con tanto general reunido.
satchafunkilus #10 satchafunkilus
#4 Ya no es un pentágono?
Cuñado #15 Cuñado *
#4 #10 Lo que cambió fue el nombre del Departamento de Defensa. Al Pentágono, el edificio que alberga la sede, se le sigue llamando igual.

Algunos medios confundieron la sinécdoque con el referente (como confundir Moncloa con el Gobierno de España) y publicaron que le habían cambiado el nombre al edificio.
Pointman #6 Pointman
Tipico mensaje que el jefe manda por error a todo quisque, y por no reconocer el fallo, optan por disimular.
Lyovin81 #13 Lyovin81
#6 Como lo de equivocarse al final de un mail que va a toda la plantilla y despedirse poniendo al final "un salido" en lugar de "un saludo".
#20 morefeo
#13 Yo cometí ese error en la firma, quise ahorrarme escribir el saludo final y lo añadí en la firma.
Bastantes días firmando TODOS mis mails como “Un salido” hasta que alguien me avisó.
capitan__nemo #18 capitan__nemo *
Que van a militarizar el pais, no solo ciudades como washington dc, sino lo maximo que puedan, toque de queda, ley marcial, estado de sitio, cerrar el congreso y senado, restringir las libertades civiles, prohibir manifestaciones y reuniones, ...
Golpe preventivo.
rob #3 rob
Vamos, que se van a quedar sin paracetamol.
#2 Alcalino
venezuela?
Ferran #8 Ferran
#2 Greta Thunberg.
Yorga77 #23 Yorga77 *
#8 Primero perdón por el dedazo te compenso, y después ¿lo dices por la amenaza de corea del norte a Israel? si era de una web de broma ¿no?
MoussaZy #21 MoussaZy
Se vienen cositas muchachos. Pillar todo el papel que podáis.
#24 drstrangelove
Tienen que ir a la desesperada a por algún país petrolero y ya quedan poquitos, Rusia e Iran no hay huevos, ya sólo queda Venezuela...por si acaso se reúnen en persona para que no espíen sus comunicaciones.
Glidingdemon #17 Glidingdemon
Ayuso se ha chivado de que begonia y el perro Sánchez, aparte de comunijtas, son palestinos, en breve veremos caer los nukes en Moncloa. Y en Chamberí también. :troll:
menéame