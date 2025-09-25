Cientos de generales se reúnen de urgencia en el Pentágono

Alarmas en EE.UU. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha convocado a la práctica totalidad de los generales y almirantes en activo -más de 800 oficiales de alto rango- a reunirse el próximo martes en la base de los Marines en Virginia. ¿Lo más llamativo? No se ha dado ninguna explicación oficial sobre los motivos de esta cita masiva.
| etiquetas: generales , ejército , usa
1.- USA colapsa y hay que recortar presupuesto militar.
2.- Trump prepara un golpe de Estado y va a hacer limpia de leales.
3.- Se prepara para la guerra definitiva contra Rusia/China.
4.- El Secretario de Defensa no sabe usar la videoconferencia.
5.- Trump se ha creído esta noticia: www.meneame.net/story/corea-norte-amenaza-bombardear-tel-aviv-israel-m
Algo gordo están cociendo con tanto general reunido.
Golpe preventivo.