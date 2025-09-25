Cientos de generales se reúnen de urgencia en el Pentágono

Alarmas en EE.UU. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha convocado a la práctica totalidad de los generales y almirantes en activo -más de 800 oficiales de alto rango- a reunirse el próximo martes en la base de los Marines en Virginia. ¿Lo más llamativo? No se ha dado ninguna explicación oficial sobre los motivos de esta cita masiva.