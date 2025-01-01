Cientos de garrafas para el petaqueo aparecen en la costa de Doñana  

La exsenadora onubense María Ponce ha vuelto a denunciar la falta de medios para combatir el narcotráfico en la costa de Huelva y Cádiz, esta vez mostrando un vídeo en el que se aprecian cientos de garrafas de combustible usadas para el petaqueo abandonadas junto a la orilla del Coto de Doñana. Recordó también las palabras del ministro del Interior, durante su visita al destacamento del Seprona en Doñana, aseguraba que “no hay impunidad para el narco” y defendía que el Gobierno estaba dotando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad “de todos los m