Cientos de alumnos musulmanes no pueden tomar el menú halal porque no se aplica la ley

El Gobierno legisló en abril para garantizar que los niños que profesan la religión islámica puedan ver garantizado su derecho

lonnegan #1 lonnegan
Las expresiones religiosas, todas, deben quedar en el ámbito de lo privado. Usted puede creer en lo que quiera, pero hágalo en su casa. Empezando por los católicos.
Torrezzno #3 Torrezzno
#1 yo empezaría por los veganos
Lenari #2 Lenari
Esto cada vez tiene más pinta de que la izquierda y la derecha están intercambiando muchas de sus posiciones. La derecha cada vez tiende a ser más laica, y la izquierda ha pasado del laicismo declarado a ser curiosamente religiosa... pero apoyando al islam.

Me preguntó en que terminará el asunto.
