Cientos de afectados por la DANA ultiman la reclamación patrimonial por los estragos de la catástrofe

Apenas queda un mes para el primer aniversario de la Dana y las consecuencias materiales todavía se dejan ver en muchas calles y edificios de la 'zona cero'. La reconstrucción, todavía en marcha, sigue su camino mientras el daño anímico permanece latente, sin fecha de caducidad clara, en miles de damnificados. En este contexto, muchos de los afectados ya trabajan en la reclamación patrimonial a las administraciones para conseguir una indemnización por los estragos que dejó tras de sí la catástrofe: no sólo por los daños materiales sino también

NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Un año después ni reparación, ni emergencias ni nada, insisten en la masacre

Reparten 80 "walkies" entre los vecinos de València: "Va a llover en 4 días y no hay plan de emergencias" www.meneame.net/m/actualidad/reparten-80-walkies-entre-vecinos-valenci
