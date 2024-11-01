Científicos logran revertir el Alzheimer en ratones al restaurar la función vascular del cerebro

Investigadores del Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC) y del Hospital West China de la Universidad de Sichuan (WCHSU) lograron revertir los efectos del Alzheimer en ratones mediante una terapia basada en nanotecnología enfocada en restaurar las funciones vasculares del cerebro, en lugar de centrarse en las neuronas, como se ha hecho tradicionalmente.



La nueva estrategia busca reactivar la función depuradora de la barrera hematoencefálica (BHE), una estructura vascular que protege al cerebro de elementos dañinos que circulan..