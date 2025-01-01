Científicos españoles desarrollan un tratamiento para los purines de cerdo que minimiza la contaminación

El purín porcino es una mezcla líquida de heces y orina de cerdo usado como fertilizante orgánico, ya que es muy rico en nutrientes. Sin embargo, sin tratamiento, libera gases contaminantes como amoníaco y metano, con efectos perjudiciales para el clima, el suelo, el aire y la salud humana. “Por eso es una prioridad para los ganaderos lograr un tratamiento que minimice su impacto ambiental”. Los investigadores explican cómo consiguen que no sobrepase los 5,5 de acidez, ya que, a partir de esa medida, comienza a emitir amoníaco y metano.