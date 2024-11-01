edición general
Científicos diseñan nanopartículas capaces de buscar y destruir células inmunes enfermas: un avance para combatir el cáncer

El estudio supone un avance en el campo de la ingeniería de células inmunitarias dentro del propio cuerpo del paciente para combatir las enfermedades autoinmunes.

