Científicos detectan microplásticos en huesos humanos y los asocian con pérdida de resistencia ósea

Un reciente análisis científico, que revisa 62 estudios internacionales, advierte de los posibles impactos de los microplásticos en el tejido óseo y la médula ósea. En el centro de esta investigación está el equipo del Dr. Rodrigo B. Oliveira, en Brasil, que estudia cómo factores ambientales alteran la biología del hueso. Los hallazgos son preocupantes: disminución de la viabilidad celular, envejecimiento acelerado de las células y alteraciones en la diferenciación de células madre que deberían convertirse en hueso. En su lugar, muchas termina