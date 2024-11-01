edición general
Científicos descubren restos del Epiatheracerium itjilik en el Ártico canadiense [ITA]

El rinoceronte extinto se mudó del continente euroasiático al americano gracias a un puente de tierra y el fósil que acaban de descubrir se expone ya en el museo de ciencias naturales de Canadá. En la actualidad sólo existen 5 especies de rinocerontes pero en el pasado su distribución era mundial, presente también en Europa, y se tiene constancia de que llegaron a existir más de 50 especies de rinocerontes diferentes.

