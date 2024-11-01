Científicos descubren que los músicos no sienten el dolor de la misma manera que otras personas

A través de un estudio, un grupo de investigadores descubrió que los músicos procesan el dolor de forma diferente al resto de las personas. Se plantea si los cambios cerebrales provocados por el entrenamiento musical pueden influir en la forma en que se percibe el dolor. Para investigarlo, científicos de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, provocaron dolor en las manos de 19 músicos y 20 personas sin formación musical durante varios días, con el fin de identificar posibles diferencias en sus respuestas ante esta sensación.