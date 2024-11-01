Científicos descubren que a los mapaches les gusta resolver enigmas porque sí [ITA]

Han comprobado que los mapaches siguen resolviendo los enigmas que se les presentan incluso cuando no hay una recompensa, por la simple diversión de resolverlos. ¿Pero cómo han conseguido los científicos de la Universidad de Columbia Británica darse cuenta de ello? Para ello diseñaron puzzles con hasta 9 formas de resolverlo. Si lo resolvían obtenían una esponjita, solo una. El caso es que terminaron jugando con el puzzle aún cuando ya habían encontrado la esponjita encontrando las 9 soluciones posibles.