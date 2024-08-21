Científicos desarrollan plástico “vivo” que se destruye por completo en solo seis días al activarse sin generar microplásticos

Un equipo de investigadores ha conseguido degradar completamente un plástico en solo 6 días, sin generar microplásticos, que son uno de los grandes problemas actuales. En lugar de confiar en una única enzima, los investigadores diseñaron un sistema cooperativo. Utilizaron la bacteria Bacillus subtilis, modificada para producir dos enzimas complementarias...
| etiquetas: plástico vivo , microplásticos
“Article
Published: 21 August 2024
Degradable living plastics programmed by engineered spores
Chenwang Tang, …..”
www.nature.com/articles/s41589-024-01713-2