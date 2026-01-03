Científicos asturianos revelan cómo se recuperan los bosques del noroeste tras el abandono rural

Un equipo científico astur-leonés ha desarrollado un innovador indicador para medir la recuperación natural de los bosques en el noroeste peninsular, un proceso clave para la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático que avanza de forma desigual y no siempre lineal. El estudio al que ha tenido acceso EFE, publicado en la revista «Ecological Indicators», analiza casi tres décadas de cambios en el paisaje de la región iberoatlántica española, que incluye la Cordillera Cantábrica y Galicia. El índice, denominado «Passive Forest Recovery.