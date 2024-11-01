edición general
Un científico noruego "se fríe" el cerebro probando su propio cañón de microondas

La búsqueda de la verdad científica a veces exige sacrificios, pero pocos investigadores llegan al extremo de poner en riesgo su propia integridad física de manera tan drástica. La historia de un científico noruego, vinculado a los servicios de inteligencia de dicho país, cuya obsesión por desmitificar el Síndrome de La Habana terminó en un accidente médico sin precedentes.

2 comentarios
Huaso #1 Huaso *
Quería demostrar que no funcionaba… y se equivocó.

mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Menos mal que estaba con los servicios de inteligencia y no los servicios de tontunas.
0 K 12

