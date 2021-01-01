Científico climático suizo: La eliminación del CO2 es difícil pero esencial

Como sociedad, no reconocemos el verdadero costo de emitir una tonelada de CO2. El CO2 tiene un impacto global que dura miles de años. Un estudio reciente indica que el costo climático medio es de 430 francos suizos por tonelada (dato de 2021). Si se tuviera más en cuenta la carga para las generaciones futuras, esta cifra sería unas cuatro veces superior. Sin embargo, en muchos sectores hoy pagamos poco o nada cuando emitimos CO2. Por tanto, pagar a alguien para que elimine CO2 del aire suele ser sólo un gesto de buena voluntad.