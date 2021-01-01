edición general
Científico climático suizo: La eliminación del CO2 es difícil pero esencial

Como sociedad, no reconocemos el verdadero costo de emitir una tonelada de CO2. El CO2 tiene un impacto global que dura miles de años. Un estudio reciente indica que el costo climático medio es de 430 francos suizos por tonelada (dato de 2021). Si se tuviera más en cuenta la carga para las generaciones futuras, esta cifra sería unas cuatro veces superior. Sin embargo, en muchos sectores hoy pagamos poco o nada cuando emitimos CO2. Por tanto, pagar a alguien para que elimine CO2 del aire suele ser sólo un gesto de buena voluntad.

comentarios
Verdaderofalso
Eliminar, que no viene a ser lo mismo que bajar las emisiones actuales
RaulUrdaci
#1 Ambas acciones deberían ir de la mano.
Gry
#2 De momento es como 10 veces más barato dejar de emitir CO2 sustituyendo centrales de carbón o gas por renovables que capturarlo.
Pitchford
#2 De momento, no tengo claro que se pueda eliminar CO2 sin emitir en el proceso completo más CO2 del eliminado. Quizá con árboles y otros medios naturales, pero hay que tener en cuenta que el CO2 absorbido por las plantas puede volver al ambiente cuando mueren. Si pasan muchos años puede ser positivo actualmente.
OCLuis
Más esencial aún es hacer desaparecer la estupidez humana de la mayoría y la obsesión por el dinero y el poder de la minoría.
