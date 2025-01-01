edición general
3 meneos
31 clics
La ciencia ha resuelto uno de los misterios más extraños de la especie humana: la gente a la que no le gusta la música

La ciencia ha resuelto uno de los misterios más extraños de la especie humana: la gente a la que no le gusta la música

Un reciente artículo de revisión publicado por investigadores de la Universidad de Barcelona y la Universidad de McGill profundiza en por qué algunas personas son inmunes a los encantos de la música. Y la respuesta no está en sus oídos, sino en una peculiar desconexión en los 'circuitos' de su cerebro. Los investigadores a través de herramientas como el Cuestionario de Recompensa Musical de Barcelona (BMRQ) ha identificado a un grupo de personas que, a pesar de tener una audición perfecta y disfrutar de otras fuentes de placer como la comida...

| etiquetas: ciencia , música , placer , indiferencia
2 1 0 K 30 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 30 actualidad
#2 Pozitronico
Yo, desde aquí, me declaro totalmente musicópata, musicófilo o loco por la música
1 K 25
#1 Pozitronico
La idea de que a alguien no le guste la música puede sonar extraño. Sin embargo, los investigadores a través de herramientas como el Cuestionario de Recompensa Musical de Barcelona (BMRQ) ha identificado a un grupo de personas que, a pesar de tener una audición perfecta y disfrutar de otras fuentes de placer como la comida, el dinero o el sexo, son completamente indiferentes ante cualquier canción.
0 K 14
#6 Pozitronico
Yo una vez leí que había habido grandes hombres con ese defecto (que entonces nombraban como " falta dememoria musical" y que uno de ellos fue Napoleón
0 K 14
#7 Pozitronico
Lo de los boomers que conocimos la época de los Beatles, Stones, Moody Blues, etcétera y casi todo lo de ahora nos parece una mierda (incluyendo el reagetón) ¿será también un defecto del cerebro o será simplemente decrepitud?
0 K 14
kevers #5 kevers *
Yo conocí a uno de esos y para más inri tenía oído absoluto. :-O Qué rabia me daba, joder. xD
0 K 11
Trifasico #3 Trifasico *
Bueno, pues ya sabemos, lo que le pasa a la gente que claramente odia la musica y escucha reggaeton.
A ver si alguien logra sacar algun tratamiento y se acaba este infierno.

A ver si hay avances tambien con el tema de la gente que odia el cine, y los tratamos a todos, para que se acaben de una maldita vez las peliculas de superheroes.
0 K 8
Jakeukalane #4 Jakeukalane
#3 creo que lo de los superhéroes ya lo han terminado ellos mismos haciendo que sus espectadores ya no quieran ver más.
0 K 11

menéame