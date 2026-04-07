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La ciencia de Artemis II: experimentos a bordo

La ciencia de Artemis II: experimentos a bordo

Uno de los más importantes, denominado ARCHeR (arquero), consiste en analizar cómo afecta el viaje espacial a los patrones de sueño, la actividad y el estrés. Para monitorizarlo, los tripulantes llevan una pulsera (actígrafo) que registrará los movimientos, actividad y patrones sueño-vigilia durante toda la travesía. Además, se recopilarán datos y encuestas de desempeño conductual antes y después de la misión. Los resultados serán utilizados para comprender cómo afectan el aislamiento y el estrés de un viaje espacial en la mente, el sueño.

| etiquetas: ciencia , artemis
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1 comentarios
2 1 0 K 28 ciencia
#1 tierramar *
Tenemso a Artemis todos lso dias en los medios, propaganda yanqui, para seguir creando la ilusión de que son los primeros. Hace tiempo que NO lo son. Lo que acaban de hacer los chinos esta semana sin tanto bombo: spanish.news.cn/20260407/a953a1647e0942668d8d485f413e883f/c.html China lanzó un cohete portador Gran Marcha-8 el martes en la provincia insular de Hainan, en el sur del país, para enviar 18 satélites de internet al espacio.
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