Cien años de la muerte de Antoni Maura, el político de derechas al que no mira el PP

Cien años de la muerte de Antoni Maura, el político de derechas al que no mira el PP

Liberal y religioso, españolista y descentralizador, monárquico y parlamentarista, la carrera del mallorquín que llegó a ser cinco veces presidente del Gobierno está hoy a la sombra de otras figuras políticas del siglo XX.

#1 Fanpiro
Mirar para que? Para repetir una semana trágica en Barcelona?
No gracias.
Fue presidente, pues muy bien, se le estudia en la escuela y ya está. Ya tiene sus monumentos y sus calles. Punto.
Seguro que aparece algún desnortado para quitarle las calles o los monumentos... A lo cual estoy en contra, ya sea a Antonio Maura o a Manuel Azaña.
