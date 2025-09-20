edición general
Un ciberataque afecta a distintos aeropuertos de Europa, entre ellos el de Bruselas, Berlín y Heathrow

El aeropuerto de Bruselas ha informado que esta noche su proveedor de servicios de facturación y embarque se ha visto afectado por un ciberataque. En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles. Posteriormente, el aeropuerto de Berlín y el de Heathrow, en Reino Unido, también han informado de incidencias.

Nómada_sedentario #1 Nómada_sedentario *
Ha sido Rusia!!
Hay que reforzar el discurso
0 K 10
Escafurciao #2 Escafurciao
#1 Ha sido israel!!
Hay que contar verdades, tralara.
1 K 19
LoboAsustado #3 LoboAsustado
#2 y #1 no discutamos , han sido judios rusos.
0 K 9
Escafurciao #5 Escafurciao
#3 y los coreanos, que te olvidas de winie de poo.
0 K 7
el_Tupac #4 el_Tupac
La traducción es un poco meh...

En un nota Brussels Airport asegura
3 K 6
#6 RaulUrdaci
#4 Si, para mí que directamente pasan el texto por una IA y ni lo repasan.
0 K 11

