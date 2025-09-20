Un ciberataque afecta a distintos aeropuertos de Europa, entre ellos el de Bruselas, Berlín y Heathrow

El aeropuerto de Bruselas ha informado que esta noche su proveedor de servicios de facturación y embarque se ha visto afectado por un ciberataque. En un nota Brussels Airport asegura que el ciberataque también afectó a varios aeropuertos europeos, sin dar más detalles. Posteriormente, el aeropuerto de Berlín y el de Heathrow, en Reino Unido, también han informado de incidencias.
| etiquetas: ciberataque , aeropuertos , bruselas , berlín , heathrow
