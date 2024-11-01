En su día, unos archivos de la CIA clasificados como «alto secreto» detallaban los planes de Estados Unidos para controlar el mundo mediante la manipulación del clima.



Los documentos, desclasificados en 2003, abordaban el controvertido tema de la modificación del clima, una táctica que consistía en lanzar cohetes o utilizar aviones para verter sustancias químicas en la atmósfera con el fin de alterar el clima y los sistemas de tormentas locales.



Aunque los documentos resurgidos de 1965 no mencionaban las sustancias químicas específicas util