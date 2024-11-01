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La CIA, acusada de «envenenar el cielo» con sustancias tóxicas tras la revelación de documentos que desvelan un plan secreto de control meteorológico

En su día, unos archivos de la CIA clasificados como «alto secreto» detallaban los planes de Estados Unidos para controlar el mundo mediante la manipulación del clima.

Los documentos, desclasificados en 2003, abordaban el controvertido tema de la modificación del clima, una táctica que consistía en lanzar cohetes o utilizar aviones para verter sustancias químicas en la atmósfera con el fin de alterar el clima y los sistemas de tormentas locales.

Aunque los documentos resurgidos de 1965 no mencionaban las sustancias químicas específicas util

| etiquetas: cia , sky , plane , chemtrail
4 1 0 K 40 ciencia
10 comentarios
4 1 0 K 40 ciencia
Asimismov #1 Asimismov
Nos han fuñigao!

Nota: el yoduro de plata es caro de conojes y muy conocido para nuclear gotas de lluvia en las nubes.
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Anfiarao #3 Anfiarao
#1 se puede desfuñigar lo fuñigado?
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ombresaco #4 ombresaco
#1 con sustancias que nos hacen ser conspiranoicos ;)
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Asimismov #10 Asimismov
#4 el yodo sirve para proteger el tiroides de la radiactividad del I¹²⁹.
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#2 concentrado
Ya estamos con los chemtrails :troll:
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#5 PerritaPiloto
Esto ya ha salido muchas veces. Y la conclusión es que no se puede y que el coste no merece los beneficios. Pueden hacer que llueva un poquito antes de lo que iba a llover. Si el viento está moviendo la nube pueden conseguir que llueva en otra zona cercana a la que iba a llover pero no exactamente en la misma.

Y eso es todo.
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MonoMico #8 MonoMico
#5 Te sorprendería todo lo que se puede hacer hace.

Por poder, hasta puedes generar nubes artificiales para que tus habitantes no vean los misiles iraníes surcar los cielos. :tinfoil: UAE
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Herrerii #6 Herrerii *
La casa blanca se une a la conspiración de los chemtrails, lo próximo es decir que las vacunas te meten el 5g
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MonoMico #9 MonoMico
#6 La velocidad y el tocino son dos cosas muy diferentes, aunque a veces puedan generar confusión.
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Javi_Pina #7 Javi_Pina
Si ha habido fumigación es para hacerlos más tontos.
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