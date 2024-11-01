En su día, unos archivos de la CIA clasificados como «alto secreto» detallaban los planes de Estados Unidos para controlar el mundo mediante la manipulación del clima.
Los documentos, desclasificados en 2003, abordaban el controvertido tema de la modificación del clima, una táctica que consistía en lanzar cohetes o utilizar aviones para verter sustancias químicas en la atmósfera con el fin de alterar el clima y los sistemas de tormentas locales.
Aunque los documentos resurgidos de 1965 no mencionaban las sustancias químicas específicas util
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Nota: el yoduro de plata es caro de conojes y muy conocido para nuclear gotas de lluvia en las nubes.
Y eso es todo.
puede hacerhace.
Por poder, hasta puedes generar nubes artificiales para que tus habitantes no vean los misiles iraníes surcar los cielos. UAE