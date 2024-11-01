“Chulo de putas”: la decadencia del lenguaje oral de la clase política

Abascal sigue uno de los principios básicos de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española, que afirmaba que la violencia estaba reconocida en la política y era necesario utilizarla contra la izquierda como medio para acceder al poder y para mantener su idea de justicia y defensa de la patria
| etiquetas: “chulo de putas” , lenguaje oral , clase política
hay que decirlo más.
Hijo de puta! qué sonoridad,
es el alfa y el omega de la vulgaridá.
Cuando lo dices te quedas guay,
porque hi-jo de pu-ta no tiene rival.
Gilipollas,
es más coloquial
y cabronazo reconozco
que no está nada mal!
pero hi-jo de pu-ta es especial
porque es un concepto
como mucho más global.
TM Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, Raúl Cimas y Julián López