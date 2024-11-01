Chrono Trigger: Crimson Echoes, la secuela apócrifa del clásico de culto que nunca fue (pese a que estaba terminada al 98%)

El cenit del JRPG en el Cerebro de la Bestia tiene nombre propio: Chrono Trigger. La obra maestra para los 16 bits de Squaresoft nacida del talento sumado de Akira Toriyama (autor de Dragon Ball), Hironobu Sakaguchi (creador de Final Fantasy) y Yuji Horii (serie Dragon Quest). El listón dejado por ese Dream Team fue y sigue siendo casi inalcanzable, pero eso no impide que nos planteemos lo obvio: ¿por qué no hubo una secuela? Como Square Enix no movió ficha, en un momento dado Kajar Laboratories se atrevió a hacerla.