Christopher Nolan y las ruedas del batmóvil: elogio del cine inverosímil

El espectador del siglo XXI es como el niño cabrón que, durante un espectáculo de magia, se pasa dos horas intentando ver dónde está el truco, convencido de que el mago quiere engañarle y empeñado en ser más listo que él. Y olvida, sin embargo, que el tipo de la chistera y la varita lo que busca no es engañar, sino ilusionar: hacernos olvidar durante un rato las normas que rigen el mundo real, para permitirnos creer que todo es posible.