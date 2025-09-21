edición general
La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la DANA

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió al centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana 24 correos de lluvias y caudales en las horas clave de la gestión de la dana del 29 de octubre a través del SAIH (Sistema de alerta e información hidrológica), según reitera la jueza de la dana en sus últimos autos. Dieciséis de estos correos advertían de una alerta de lluvia intensa en las horas en las que la Generalitat insiste en denunciar el supuesto apagón informativo.

| etiquetas: conferencia , hidrográfica , jucar , valencia , dana
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Lo envío porque están intentando cambiar el relato diciendo que la CHJ falló

Y eso que hasta japón avisó a sus ciudadanos...

Pero más vale el foco en pelear contra AEMET, CHJ... que el foco en porqué sabiéndolo 8 días antes no hicieron nada, porque como se sepa eso se cae todo el sistema corrupto y asesino
sotillo #2 sotillo
#1 La pena es que ni sabiendo, les da igual, han encontrado un programa electoral que les salva de todo “ Pedro Sánchez Hijo puta” y lo peor, han conseguido que en vez de sentir vergüenza, sus seguidores pasen a sentirse orgullosos de la estupidez
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Hay que internacionalizar los problemas

Convertir estos problemas que montan en un peligro para turistas, inmigrantes (blancos) en redes sociales, en inglés, en reddit...

Y si no lo arreglan espantamos guiris, baja la vivienda. Es un win-win. 8-D
