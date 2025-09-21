La CHJ envió 24 correos de lluvias y caudales a Emergencias en las horas clave de la DANA

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) envió al centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de l’Eliana 24 correos de lluvias y caudales en las horas clave de la gestión de la dana del 29 de octubre a través del SAIH (Sistema de alerta e información hidrológica), según reitera la jueza de la dana en sus últimos autos. Dieciséis de estos correos advertían de una alerta de lluvia intensa en las horas en las que la Generalitat insiste en denunciar el supuesto apagón informativo.