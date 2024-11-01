China vive un éxodo inédito: la élite huye a Japón y convierte Tokio en su nuevo centro de poder, desatando fricciones

Lo que comenzó como decisiones aisladas de familias de clase media se ha convertido en un movimiento migratorio. El impacto es palpable en el mercado inmobiliario, ya que el flujo no solo es cuantitativamente relevante, sino que está reconfigurando barrios enteros con alzas de precios notables, hasta un 20% de las ventas en torres de lujo son a compradores chinos. Esto ha disparado el temor a una burbuja inmobiliaria, y que el fenómeno derive en tensiones sociales y resentimiento, ya que la brecha económica expulsa a los residentes locales.