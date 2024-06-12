China veta la entrada de productos avícolas españoles por los brotes de gripe aviar

China ha prohibido la importación de productos avícolas procedentes de España, tras la detección de varios brotes de gripe aviar altamente patógena (serotipo H5N1) en distintas comunidades autónomas. La medida, anunciada el lunes de forma conjunta por la Administración General de Aduanas y el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales del gigante asiático, entró en vigor el pasado 7 de agosto y no se ha establecido, por el momento, una fecha de finalización. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación español emitió ayer un comunicado e