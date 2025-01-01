edición general
China tiene un enorme problema de desempleo juvenil. Tanto, que algunas personas pagan por fingir que trabajan

No encontrar trabajo sienta mal a cualquiera, pero en China la presión tanto familiar como social es enorme. Es un mercado muy competitivo y se espera que el joven, si no encuentra trabajo, haga todo lo posible por encontrarlo: formación, estudios, prácticas, trabajos temporales, lo que sea. No trabajar o peor, no buscar trabajo, tiene un impacto negativo en la percepción social. En ese contexto, casi que tiene sentido el surgimiento de un fenómeno de lo más peculiar: pagar por fingir que trabajas.

#1 Tecar
En España seguro que encuentran empresarios que no les cobrarán nada y encima les pagarían 1€ la hora.
:troll:
