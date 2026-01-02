edición general
China tacha de «discriminatorio» el ‘arancel al carbono’ de la UE y promete contramedidas

El Gobierno de China calificó este jueves de «discriminatorio» e «injusto» el inicio de la fase definitiva del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea (UE), conocido como el «arancel al carbono», y advirtió de que adoptará las «medidas necesarias» en respuesta. Desde el 1 de enero, los importadores de determinados productos intensivos en emisiones -como el acero, hierro, cemento, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad- deberán pagar por el CO2 incorporado en los bienes que entren en la UE.

#2 parladoiro *
Creo que la noticia no es por el mecanismo, es por el no reconocimientos de varios verificadores.

Supuestamente industrias con inversión en tecnología para bajar emisiones no son reconocidas, el producto tiene el mismo arancel que el general.
aupaatu #1 aupaatu
Y el petróleo no entra en este Arancel
