China en la segunda guerra mundial, lección (borrada) de la historia  

El desfile chino por el 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial reveló las grietas culturales e históricas de más de uno en el Norte Global. Empezando por Kaja Kallas y Donald Trump
No existe ningún chino, japonés, tailandés, vietnamita, mongolo, indio, paquistaní... Bueno...
Nadie que viva desde Turquía hasta el este terminando en Japón y hasta el sureste terminando en Indonesia.
Que no sepa como se la gastaban los japoneses y que China fue la que hizo frente a Japón comiéndose unas matanzas increibles...
Eso es como el 60 o 70% de todos los seres humanos del planeta...
Pero la historia ha sido borrada...
No colega...
Es que eres el producto de una sociedad tela de racista y que ignora a la mayoría de la población del planeta tierra.
El tema de China es que no se limita a los japoneses. El XIX para China fue peor que para España (y mira que aquí nos invadió Napoleón, tuvimos las guerras de independencia de América, las Guerras Carlistas, guerras en África, lo de Cuba ...) Pues China lo pasó peor hasta los años 50 del siglo XX.
Hay peli cojonuda rodada en España "55 días en Pekín" que si la hacen los rusos tenemos a todos los NATOntados rebuznando propaganda y que describe como las potencias occidentales arrasan Beijín con una brutalidad que no envidia nada a lo de Nankín, a manos de alemanes, británicos, rusos, franceses, .... Vamos, que te venden una barbaridad como una peli de aventuras.
No, si acaso sería china. Pero lo tuyo sí que es un trolentario NAFO.
Cualquier historia es buens para venderlo.
Las matanzas que sufrieron los chinos es mas que conocida. La mayoria de la lucha la llevo el bando nacionalista que perdieron tantos hombres que permitio a Mao hacerse con el ppder despues.
Pero no fue la China comunista sino la de Chiang Kai-shek
En todo caso el "borrado" lo haría la China comunista y los antecesores de Winnie the Pooh