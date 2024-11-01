edición general
8 meneos
66 clics
China saca pecho por su tecnología tras ver sus robots a la venta en Walmart

China saca pecho por su tecnología tras ver sus robots a la venta en Walmart

Si hay una compañía netamente estadounidense, esa debe de ser Walmart Inc., que opera una cadena de hipermercados -o supercentros-, grandes almacenes de descuento y supermercados en todo Estados Unidos y otros 23 países. Este hecho "subraya el liderazgo de las empresas chinas sobre los fabricantes de robots estadounidenses como Tesla y Boston Dynamics" La prensa china presume de que el robot humanoide Unitree G1 le cuesta a los estadounidenses un 57% más que a los chinos

| etiquetas: robot , unitree , g1 , unitree robotics , tesla , boston dynamics
7 1 0 K 95 tecnología
3 comentarios
7 1 0 K 95 tecnología
reithor #2 reithor
No creo equivocarme por mucho si establezco que al menos el 50% de lo que se vende en Walmart es made In china. Y si no tuvieran sección de alimentación, mucho más sería.
1 K 31
TipejoGuti #1 TipejoGuti
Vale, podemos considerar que entre las IA´s y los RoboCurritos nos van a robar el trabajo, el futuro y que estamos condenados...o podemos pensar que toda producción humana es propiedad última del conjunto de la humanidad y apropiarnos de los resultados para terminar siendo dicharacheramente libres.
0 K 10
Machakasaurio #3 Machakasaurio
#1 eso se parece demasiado al comunismo, camarada.
Vete y propongo, verás que risas te echas con la contestación de la empresa que fabrica los robotejos....
1 K 14

menéame