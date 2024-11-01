China renunciará al trato especial por su condición de país en desarrollo ante la OMC

China renunciará al trato especial que obtiene de su estatus de país en desarrollo en negociaciones «presentes y futuras» en la Organización Mundial del Comercio (OMC), una ventaja que había sido muy criticada por países como Estados Unidos, aunque no dejará de identificarse oficialmente como tal. El viceministro de Comercio y representante para Comercio Internacional de China, Li Chenggang, confirmó este miércoles en una rueda de prensa en Pekín la decisión, que había sido avanzada en los márgenes de la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas