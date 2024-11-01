China rechaza ley de ciberseguridad de la Unión Europea

El Ministerio de Comercio de China advirtió que adoptará las “contramedidas” correspondientes si la Unión Europea sigue adelante con su nueva ley de ciberseguridad, presentada en enero. Un portavoz del organismo, citado en la web oficial del ministerio, criticó que el proyecto, amparado en razones de protección de las cadenas de suministro, incorpora criterios “altamente subjetivos y arbitrarios”. Entre ellos mencionó la designación de “países de preocupación en materia de ciberseguridad” y de “proveedores de alto riesgo”, lo que podría...