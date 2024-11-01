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China rechaza ley de ciberseguridad de la Unión Europea

El Ministerio de Comercio de China advirtió que adoptará las “contramedidas” correspondientes si la Unión Europea sigue adelante con su nueva ley de ciberseguridad, presentada en enero. Un portavoz del organismo, citado en la web oficial del ministerio, criticó que el proyecto, amparado en razones de protección de las cadenas de suministro, incorpora criterios “altamente subjetivos y arbitrarios”. Entre ellos mencionó la designación de “países de preocupación en materia de ciberseguridad” y de “proveedores de alto riesgo”, lo que podría...

| etiquetas: ley de ciberseguridad , unión europea , china
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6 comentarios
10 1 0 K 147 politica
#3 woke
La labor de la burocracia europea parece ser complicarle la vida a todo el mundo.
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#6 Onaj *
Los que están detrás de un firewall y echan a empresas extranjeras para poner las suyas y te prohíben operar en su país si no es con una sede o una empresa asociada local se quejan de que los demás veten empresas que demuestren ser inseguras o no cumplir con los estándares de privacidad y seguridad europeos.

Primero quita el firewall, déjame vender allí, déjame trabajar allí, y luego ya me cuentas tus milongas.
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#1 sliana
Pon un servidor web abierto a internet, mira las IP que te lo atacan. A llorar a la lloreria.
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aPedirAlMetro #2 aPedirAlMetro *
#1 Pon el servidor en China y me cuentas de donde lo atacan...
A ver si nos vamos sacando la cabeza del culo
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salteado3 #4 salteado3 *
#1 A mi casa, desde EE.UU.
Me lo paró cloudflare... 2 veces.
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mente_en_desarrollo #5 mente_en_desarrollo
#1 Menos mal que los hackers no saben usar VPN para cambiar la IP.
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menéame