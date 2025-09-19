edición general
China quiere acabar con SpaceX como está matando a Tesla

Será un cambio radical para la industria espacial china, que ha adelantado ya a EEUU en su carrera a la Luna pero que todavía no tiene un vehículo de lanzamiento reutilizable, algo fundamental para obtener el dominio de la órbita terrestre y la colonización y minería del sistema solar. Ahora, como apunta el diario hongkonés South China Morning Post, tendrá no sólo el Tianlong-3 sino dos cohetes más, uno privado y otro gubernamental, con la capacidad de un Falcon 9 y con precios hasta la mitad más baratos antes de la fabricación en serie.

Harkon #5 Harkon
FINISH HIM...!!!
Gry #2 Gry *
Ni china utiliza cohetes occidentales para lanzar sus satélites ni las empresas occidentales usan cohetes chinos.

Juegan en diferentes mercados.
johel #4 johel *
#2 No es que jueguen en diferentes mercados, es que si quieres lanzar un satelite espia mas te vale que no te lo lancen aquellos a los que quieres espiar o los que directamente te quieren joder xD
Sayit #1 Sayit
Resumen:Una copia y todo después la mitad de barato, además la dictadura va a invertir todo el capital que se necesite en ello.
johel #3 johel *
#1 China hace tiempo que no esta copiando, durante años lo que han hecho ha sido adquirir el conocimiento y ahora que lo tienen pueden hacer lo que quieran porque saben que hacer, como hacerlo y tienen experiencia en ambas cosas.
Se dice que cuando se acomula suficiente conocimiento un descubrimiento cientifico no es puntual, que se puede dar a la vez en las partes donde dicho conocimiento se haya acomulado.
lonnegan #7 lonnegan
#3 En otros ámbitos es cierto. En el tema de cohetes reutilizables ha copiado descaradamente los diseños de Space X
#6 Toponotomalasuerte
#1 sniffff snifffff, ummmm recíclate que tú comentario huele un poco a rancio. Lo encontraste entre tus cosas de los 90?
