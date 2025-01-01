China provoca un terremoto en el mercado del litio tras el cierre de una de las minas más importantes del mundo

Como resultado del cierre los precios al contado del mineral se han disparado en la sesión de este lunes más de un 3%, alcanzando los 75.500 yuanes por tonelada, máximos desde febrero. Según Bank of America, este yacimiento representa alrededor del 6% de la producción global de litio y, junto a otras ocho minas de la región, alcanzan una cuota de fabricación superior al 11%.Las acciones de mineras chinas con una fuerte exposición al litio han vivido rallies en bolsa que no se recuerdan en los últimos años. Tianqi Lithium, cotizada en Hong Kong