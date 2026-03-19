China presenta un vehículo eVTOL con forma de ovni para despegues urbanos

En realidad se trata de un vehículo aéreo real, una aeronave eVTOL con forma de ovni que despegó recientemente en vertical del suelo en la provincia china de Hubei, se mantuvo en estacionario, se desplazó lateralmente y aterrizó con suavidad. En realidad se trata de un vehículo aéreo real, una aeronave eVTOL con forma de ovni que despegó recientemente en vertical del suelo en la provincia china de Hubei, se mantuvo en estacionario, se desplazó lateralmente y aterrizó con suavidad.