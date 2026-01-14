edición general
China pone en marcha policías de tráfico robóticos en sus calles

En Hangzhou, al sureste de China, cuatro policías de tráfico robóticos ya patrullan las calles. No duermen, no se cansan y no muestran de momento error alguno. Equipados con chips de inteligencia artificial de última generación, cámaras múltiples y radares láser, operan las 24 horas recopilando datos, analizando flujos de vehículos y dirigiendo el tráfico según lo que dictan los algoritmos. El experimento no es aislado. En Wuhu, en la provincia oriental de Anhui, otro agente robótico ya se ha incorporado al control de tráfico de primera línea.

17 comentarios
cocolisto #1 cocolisto
Empezaremos a preocuparnos cuando pongan multas {0x1f601}
skaworld #2 skaworld
#1 Yo ya estoy preocupado.

Vale, son robots, vale, no son los superobots que me esperaba pero... ¿Por que llevan gorro todos? ¿Que clase de misterio tecnológico se esconde detrás de tener que equiparlos con viseras y sombreritos?
frankiegth #3 frankiegth *
#2. Tiene sentido para evitar que los conductores no vean al agente a cierta distancia como simple mobiliario y sí como una persona realizando un trabajo. Lo veo como una decisión entorno a la "seguridad".
skaworld #4 skaworld
#3 Si ese ser de movimientos mecánicos, sin expresion facial pero provisto de luces led en la cara montado en una plataforma elevada con ruedas te hace dudar de si es humano por llevar un gorrito... Igual deberias plantearte parar el coche inmediatamente y acudir al oculista...
frankiegth #6 frankiegth *
#4. Es la primera impresión. Los conductores lo primero que ven en carretera en la distancia son los chalecos reflectantes y probablemente las gorras. La primera reacción de cualquier conductor con un agente de tráfico a la vista suele ser la de reducir la velocidad.
skaworld #7 skaworld
#6 Eso no te lo niego, pero pa hacer eso... no te gastas un porrón de pasta en un robot. Pones un cartel y un semáforo.

(de hecho todo esto es porque flipo un poco con q pongan un robot con el increible coste de desarrollo y mantenimiento que puede tener un cacharro humanoide con partes moviles... Y no pongan un puto semaforo)
frankiegth #9 frankiegth *
#7. Mientras unos secuestran presidentes con un centenar de daños colaterales humanos otros muestran al mundo un mundo bastante más amable con sus nuevos robots agentes de tráfico.
skaworld #10 skaworld
#9 Home en eso te doy la razon, es un proyecto simpático.

Absurdo a nivel de costes, mantenimiento, usabilidad y despliegue, pero simpatico xD
#15 Abril_2025 *
#10 Es inversión china en publicidad.

Ya lo hicieron hace cinco meses. Sacaron noticia.
intimedia.id/read/xiao-hu-the-police-robot-regulates-traffic-in-shangh

Dentro de unos meses lo volverán a hacer para exprimirle al robot toda la publicidad posible.


Shanghai is not the first Chinese city to experiment with robotic policing. In Chengdu, ahead of the World Games 2025, various types of police robots from four-legged to amphibious have already been deployed to patrol the streets. These robots can operate autonomously and transmit real-time video feeds to command centers.
karakol #11 karakol
#2 Por la misma razón que estos llevan casco. :-D  media
#17 bizcobollo
#2 El sol directamente en la cabeza es muy malo, además queda chulo.
Apotropeo #16 Apotropeo
#1 no, no sustituirán a los policías locales, de verdad, hasta que no se junten todos a la vez en la misma cafetería.
:troll:
elmakina #8 elmakina
Pero si no les hacen puto caso los conductores... xD
ACEC #13 ACEC
Los robots para controlar el tráfico ya existen desde el siglo XIX. Se llaman semáforos. Y son bastante más eficientes.
#14 Abril_2025
No es el mundotoday.
#5 rbrn
No sé, yo hubiese puesto semáforos...
hazardum #12 hazardum
Me empieza a recordar a lo de "Tiene 20 segundos para obedecer"...

www.youtube.com/shorts/-QHyMDCKvzs
