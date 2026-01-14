China pone en marcha policías de tráfico robóticos en sus calles

En Hangzhou, al sureste de China, cuatro policías de tráfico robóticos ya patrullan las calles. No duermen, no se cansan y no muestran de momento error alguno. Equipados con chips de inteligencia artificial de última generación, cámaras múltiples y radares láser, operan las 24 horas recopilando datos, analizando flujos de vehículos y dirigiendo el tráfico según lo que dictan los algoritmos. El experimento no es aislado. En Wuhu, en la provincia oriental de Anhui, otro agente robótico ya se ha incorporado al control de tráfico de primera línea.
Vale, son robots, vale, no son los superobots que me esperaba pero... ¿Por que llevan gorro todos? ¿Que clase de misterio tecnológico se esconde detrás de tener que equiparlos con viseras y sombreritos?
(de hecho todo esto es porque flipo un poco con q pongan un robot con el increible coste de desarrollo y mantenimiento que puede tener un cacharro humanoide con partes moviles... Y no pongan un puto semaforo)
Absurdo a nivel de costes, mantenimiento, usabilidad y despliegue, pero simpatico
Ya lo hicieron hace cinco meses. Sacaron noticia.
intimedia.id/read/xiao-hu-the-police-robot-regulates-traffic-in-shangh
Dentro de unos meses lo volverán a hacer para exprimirle al robot toda la publicidad posible.
Shanghai is not the first Chinese city to experiment with robotic policing. In Chengdu, ahead of the World Games 2025, various types of police robots from four-legged to amphibious have already been deployed to patrol the streets. These robots can operate autonomously and transmit real-time video feeds to command centers.
