China: Periodista de nuevo condenada a prisión

“Esta segunda condena de Zhang Zhan desmiente la supuesta prioridad de China de defender el Estado de derecho Como en el caso del abogado Yu Wensheng y en tantos otros, el compromiso de Zhang de defender los derechos humanos y su rechazo sistemático a permanecer en silencio —incluso tras una condena de cárcel que puso en peligro su salud y su vida— la ha puesto en el punto de mira.”