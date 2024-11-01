edición general
China: Periodista de nuevo condenada a prisión

China: Periodista de nuevo condenada a prisión

“Esta segunda condena de Zhang Zhan desmiente la supuesta prioridad de China de defender el Estado de derecho Como en el caso del abogado Yu Wensheng y en tantos otros, el compromiso de Zhang de defender los derechos humanos y su rechazo sistemático a permanecer en silencio —incluso tras una condena de cárcel que puso en peligro su salud y su vida— la ha puesto en el punto de mira.”

china , prisión , periodista , dictadura , condena , libertad de expresión
Las dictaduras tienen estas cosas.
#3 si, como USA y UK con Assagne, no?
Dupe pero sigue con tu encomiable labor de buscar mierda sobre China.
Que hay que poner pan en la mesa.
Durante su anterior encarcelamiento, Zhang Zhan estuvo en huelga de hambre, fue hospitalizada varias veces y bajó hasta los 37 kilos de peso .... de locos
#1 bueno, te suena Assagne?
