China y Pakistán proponen 5 puntos para «restablecer paz y estabilidad» en Oriente Medio

Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para el «restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio», que incluyen un «alto el fuego inmediato» y «negociaciones de paz lo antes posible».
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Iniciativa de Cinco Puntos de China y Pakistán para Restablecer la Paz y la Estabilidad en la Región del Golfo y Oriente Medio
(Beijing, 31 de marzo de 2026)
El Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, S.E. Sr. Wang Yi, y el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones
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Asi podria probarlas
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