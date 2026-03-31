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China y Pakistán proponen 5 puntos para «restablecer paz y estabilidad» en Oriente Medio

Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para el «restablecimiento de la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio», que incluyen un «alto el fuego inmediato» y «negociaciones de paz lo antes posible».

| etiquetas: china , pakistán , oriente próximo
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Estas mierda de noticias se podían molestar al menos en poner los cinco puntos.

x.com/ForeignOfficePk/status/2038982374516793580?s=20


Iniciativa de Cinco Puntos de China y Pakistán para Restablecer la Paz y la Estabilidad en la Región del Golfo y Oriente Medio

(Beijing, 31 de marzo de 2026)

El Miembro del Buró Político del Comité Central del PCCh y Ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, S.E. Sr. Wang Yi, y el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones

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azathothruna #6 azathothruna
#5 Ya se sabe que el primero no lo cumplira los Zionistas.
Hora de que el MSS salga a calzon quitado contra el Mossad
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Black_Txipiron #9 Black_Txipiron
Con un punto acaban la guerra:

- cesion temporal por parte de china y Pakistán de armas nucleares a Irán.

:troll:
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azathothruna #10 azathothruna
#9 Mejor que el gordito Kim las venda con descuento a Iran.
Asi podria probarlas
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#1 Leclercia_adecarboxylata
1. Dimitir a Trump y Netanyahu
2. Ver 1
3. Ver 2
4. Ver 3
5. Ver 4
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FueraSionistasdeMeneame #3 FueraSionistasdeMeneame *
#1 1. Juzgar por crímenes de guerra y genocidio a Trump y Netanyahu
2. Ver 1
3. Ver 2
4. El robocop
5. Por el culo...
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javibaz #4 javibaz
#1 disolver en países más pequeños y controlables a USA.
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Mikhail #7 Mikhail
#4 Hay que decirlo más. Balcanizar EE.UU es la solución a los problemas mundiales.
:hug:
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ur_quan_master #8 ur_quan_master
#4 Californianos! no sé que hacéis conviviendo con esa gente!
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ElBeaver #2 ElBeaver
Pakistán está en conflicto con Afganistán.
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menéame