China y países de ALC (America Latina Y Caribe) celebran foro de defensa y prometen una cooperación en seguridad más profunda

El VI Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina se celebró hoy viernes en Beijing, en el cual representantes de defensa y militares de China y 18 países de América Latina y el Caribe (ALC) se comprometieron a realizar una cooperación más profunda en materia de seguridad.China está dispuesta a trabajar con los países de ALC para fomentar unos lazos de defensa más estrechos y resilientes, que sean flexibles, pragmáticos y basados en una sólida confianza mutua.los países de ALC señalaron que consideran a China como amigo y socio

| etiquetas: protección militar china , cooperación china-latinoamerica
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Es lo que pasa cuando en la zona históricamente ha habido un país que la ha usado de patio trasero y se ha dedicado a apoyar golpes de estado, los ha organizado o la ayudado a dictaduras militares… que llegan otros y sin nada de eso se llevan el gato al agua
#1 tierramar
Aviso de China a EEUU, ¿Cómo reaccionaran unos y otros?
