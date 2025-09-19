China y países de ALC (America Latina Y Caribe) celebran foro de defensa y prometen una cooperación en seguridad más profunda

El VI Foro de Alto Nivel de Defensa China-América Latina se celebró hoy viernes en Beijing, en el cual representantes de defensa y militares de China y 18 países de América Latina y el Caribe (ALC) se comprometieron a realizar una cooperación más profunda en materia de seguridad.China está dispuesta a trabajar con los países de ALC para fomentar unos lazos de defensa más estrechos y resilientes, que sean flexibles, pragmáticos y basados en una sólida confianza mutua.los países de ALC señalaron que consideran a China como amigo y socio