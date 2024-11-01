China es el país que más confía en el oro y tiene un plan ambicioso para 'bunkerizar' el yuan en mitad de la crisis de divisas

La revalorización que está experimentando el oro en los últimos años lo ha convertido en uno de los activos protagonistas del mercado. Después de batir los 4.000 dólares por onza por primera vez en la historia, los grandes inversores en oro se están frotando las manos por las subidas de precio que ha experimentado el metal. Y entre ellos, los bancos centrales destacan como unos de los grupos que más oro han comprado en los últimos años.