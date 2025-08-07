China es un país con cultura del ahorro, pero ahora muchos acumulan deudas

El gobierno quiere que su pueblo gaste más y ahorre menos ampliando el acceso al crédito. En China es fácil obtener préstamos al consumo por internet, probablemente más que en otros países. Pero la economía está cada vez más dividida. Los más acomodados ahorran más para momentos difíciles. Los más desfavorecidos no tienen más remedio que endeudarse. Al igual que en Estados Unidos, los impagos destrozan el historial crediticio personal, e impiden que las personas obtengan futuros préstamos y limitan significativamente su movilidad social.