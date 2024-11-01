China : Los nuevos baños públicos te obligan a ver anuncios para conseguir papel higiénico (ENG)

Un vídeo reciente compartido por China Insider —un medio coproducido por los grupos mediáticos antichinos NTD y The Epoch Times, por si sirve de algo— muestra una increíble imagen de una mujer obligada a escanear un código QR con su teléfono para activar un dispensador de papel higiénico. Después de escanear el código, la mujer tiene la opción de pagar unos céntimos por el papel higiénico o, sorprendentemente, ver un anuncio.
| etiquetas: china , anuncios , papel higiénico
- blingbidibling. Su suscripción para los frenos ha caducado. ¿Desea renovarla ahora o ver un anuncio?