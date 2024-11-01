edición general
China : Los nuevos baños públicos te obligan a ver anuncios para conseguir papel higiénico (ENG)

Un vídeo reciente compartido por China Insider —un medio coproducido por los grupos mediáticos antichinos NTD y The Epoch Times, por si sirve de algo— muestra una increíble imagen de una mujer obligada a escanear un código QR con su teléfono para activar un dispensador de papel higiénico. Después de escanear el código, la mujer tiene la opción de pagar unos céntimos por el papel higiénico o, sorprendentemente, ver un anuncio.

Sr.No #1 Sr.No
Ni cagar tranquilo te dejan.
#5 rystan
#1 Lo que pasa es que no sabes usar las tres conchas y te da vergüenza.
Tx4 #3 Tx4
No le veo diferencia a ver cualquier red social actualmente  media
Yorga77 #7 Yorga77
#3 Cada vez que veo un anuncio molesto, me apunto mentalmente el producto para no comprarlo !nunca! Te ahorra mucha tensión.
#2 rystan
_ Pero qué hace ese loco conduciendo así???

- blingbidibling. Su suscripción para los frenos ha caducado. ¿Desea renovarla ahora o ver un anuncio?
Supercinexin #6 Supercinexin
En Occidente tendrías que pagar 1 euro y si no lo tienes, limpiarte con los dedos. En China, si no tienes el euro, ves un anuncio del PCCh y te lo dan gratis. Pero bueno, ellos nunca sabrán lo que es la verdadera libertad.
#4 rystan
En los lavabos públicos japoneses, así sea un restaurante, no hay jabón para lavarse las manos. La justificación pare eso es que.... QUE MÁS DA QUÉ MIERDAS DIGAN. Es intolerable.
