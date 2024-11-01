La china Ming Yang piensa en España para fabricar aerogeneradores tras su veto en Escocia

La primera elección fue Reino Unido, el principal mercado europeo de aerogeneradores ‘offshore’, y había propuesto una inversión de 1.730 millones pero finalmente Londres lo bloqueó por motivos de seguridad nacional. La posibilidad se divulga apenas días después de que el presidente de Ming Yang, Zhang Chuanwei, formase parte de un grupo de empresarios del país asiático a los que el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, invitó a invertir en su país durante una reunión en Pekín.