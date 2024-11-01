China se posiciona como líder mundial en energías renovables, con cifras que superan ampliamente a otros países. Sus cifras cuadruplican o quintuplican las capacidades de Estados Unidos, consolidando a China como referente absoluto en la transición energética global. Para 2035, se compromete a reducir emisiones y multiplicar su capacidad renovable seis veces respecto a 2020.
| etiquetas: china , transición energética , compromiso climático
Todo lo que se nos ha enseñado desde Washington por lo que había que odiar a China se a convertido en argumentos de por qué deberíamos soltar lastre con EE. UU...