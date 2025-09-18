Estados Unidos ha coaccionado a los países de la región para que limiten o incluso rompan sus lazos con China, pero a cambio ofrece muy poco. Las sanciones, los aranceles y el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos están acercando más a la región hacia China."El comentario demuestra una vez más que la coacción, la presión y el acoso sólo sirven para alejar a los países y cada vez serán menos eficaces","Ningún intento de perturbar la amistad y la cooperación de beneficio mutuo de China con América Latina tendrá éxito",
La semana pasada, The Economist y The New York Times escribieron que Estados Unidos ha adoptado este año una política agresiva de presión sobre países latinoamericanos, alegando que quiere acabar con las "prácticas explotadoras" de China, en un… » ver todo el comentario
