Por qué China es INCAPAZ de crear NADA  

Durante décadas, los grandes medios y los “expertos” occidentales han repetido la misma canción: “China está a punto de colapsar”. El problema es que nunca se cumple. Año tras año, las predicciones fallan, mientras la realidad muestra otra cosa muy distinta. En este vídeo repasamos esas predicciones, los errores constantes y la brecha entre el relato mediático y lo que realmente pasa. Porque lo que está en juego no es solo economía o geopolítica… es quién controla la narrativa global.