Por qué China es INCAPAZ de crear NADA

Durante décadas, los grandes medios y los “expertos” occidentales han repetido la misma canción: “China está a punto de colapsar”. El problema es que nunca se cumple. Año tras año, las predicciones fallan, mientras la realidad muestra otra cosa muy distinta. En este vídeo repasamos esas predicciones, los errores constantes y la brecha entre el relato mediático y lo que realmente pasa. Porque lo que está en juego no es solo economía o geopolítica… es quién controla la narrativa global.

#3 NireeN
Los chinos nos comen, nos comen los chinos.
Ernesto Sevilla dixit.
Gry #2 Gry
En cuanto invadan Taiwán colapsan. Ya están tardando.
Gandark_S1rk #5 Gandark_S1rk
que china no es capaz de que?? jajajajaja
sxentinel #6 sxentinel
#5 Dime una sola tecnología propia china que no tengamos en en Europa.

Ya empiezo yo con las europeas.

Litografía de ultravioleta profundo.
#1 oscarcr80
Porque van chino chano...
#4 Baneado_por_sincero
Del los afamados autores de: ""Rusia ya ha perdido en Ucrania "" (Orcos, carritos de golf, sin gasolina, sin misiles con ""miles de millones de muertos"", Putin tiene cáncer y le quedan dos días..)
llega la nueva entrega de
""China está hundida, y es incapaz de crear nada"", para los sorbebabas seguidores del Mierdaseca, el Yago, y demás tontacos...
