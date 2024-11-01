edición general
China inaugura el primer centro de datos submarino que se refrigera con agua del océano

Los expertos señalan que el éxito dependerá de la rapidez para superar retos regulatorios, logísticos y ambientales que el Gigante Asiático ya ha comenzado a afrontar

Mangione #1 Mangione *
El centro de datos se refrigera porque transfieres su calor al océano de manera constate, gran idea. :roll:  media
Dragstat #2 Dragstat *
#1 dicen esto: " El propio Project Natick registró un aumento ínfimo de la temperatura marina"

Pero claro, que van a decir si quieren vender el invento.

A los americanos al menos no les van a poder vender el formato completo porque viene de china, y va con molinos marinos y a Trump solo le gustan combustibles fósiles o nucleares.
