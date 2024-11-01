edición general
4 meneos
19 clics
China inaugura la mayor planta de almacenamiento de aire comprimido del mundo: 600 MW en cavernas de sal en Jiangsu

China inaugura la mayor planta de almacenamiento de aire comprimido del mundo: 600 MW en cavernas de sal en Jiangsu

El proyecto Guoxin Suyan Huai’an representa un salto de escala en el almacenamiento energético a gran potencia. Con 600 megavatios de capacidad instalada y 2,4 gigavatios hora de almacenamiento, el sistema puede entregar electricidad de forma continua durante cuatro horas, justo en ese momento crítico en el que la demanda se dispara y la producción renovable suele caer. No es una batería convencional. Aquí no hay litio ni cobalto. Hay aire, sal y calor.

| etiquetas: aire , comprimido , cavernas , jiangsu , energía , almacenamiento , guoxin
4 0 0 K 48 tecnología
2 comentarios
4 0 0 K 48 tecnología
cosmonauta #1 cosmonauta
Eso suena a muy mala idea. ¡Nivel Castor!
0 K 15
#2 gadish
pues una vez más, una tecnología que yo aseguraba que jamás vería la luz....aqui está.
Soy un puto profeta...del error.
0 K 8

menéame