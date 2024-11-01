China inaugura la mayor planta de almacenamiento de aire comprimido del mundo: 600 MW en cavernas de sal en Jiangsu

El proyecto Guoxin Suyan Huai’an representa un salto de escala en el almacenamiento energético a gran potencia. Con 600 megavatios de capacidad instalada y 2,4 gigavatios hora de almacenamiento, el sistema puede entregar electricidad de forma continua durante cuatro horas, justo en ese momento crítico en el que la demanda se dispara y la producción renovable suele caer. No es una batería convencional. Aquí no hay litio ni cobalto. Hay aire, sal y calor.