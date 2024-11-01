China impone 'tolerancia cero' a las baterías explosivas

China ha actualizado su marco regulatorio en trece sectores industriales, haciendo obligatorios por primera vez estrictos requisitos de seguridad para las baterías de vehículos eléctricos, que ahora deberán garantizar que no se incendien ni exploten. Esta medida busca blindar la confianza del consumidor en un mercado automovilístico cada vez más competitivo. A partir del próximo 1 de julio de 2026, todos los coches que busquen obtener su certificación deberán cumplir con estos rigurosos estándares.