China impone 'tolerancia cero' a las baterías explosivas

China ha actualizado su marco regulatorio en trece sectores industriales, haciendo obligatorios por primera vez estrictos requisitos de seguridad para las baterías de vehículos eléctricos, que ahora deberán garantizar que no se incendien ni exploten. Esta medida busca blindar la confianza del consumidor en un mercado automovilístico cada vez más competitivo. A partir del próximo 1 de julio de 2026, todos los coches que busquen obtener su certificación deberán cumplir con estos rigurosos estándares.

Están ya en otra liga. Eso de regular con sensatez antes era "marca Europa" hasta que se les fue la pinza.
China no solo endurece sus leyes, sino que envía un mensaje de madurez industrial al mundo. La apuesta por la calidad y la durabilidad, dejando atrás viejos estigmas, demuestra la voluntad de liderar una transformación hacia un modelo eficiente que priorice la seguridad real de los ciudadanos.
