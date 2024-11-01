edición general
China ha desarrollado el portaaviones de drones más grande del mundo, y se está preparando para despegar [EN]

China ha revelado Jiu Tian, un dron nodriza capaz de transportar grandes cargas y lanzar hasta 100 drones kamikaze o de reconocimiento. Un concepto pensado para desplegar enjambres a larga distancia, pero con dudas: vulnerabilidad frente a defensas aéreas y límites reales de los mini-drones. Los drones individuales a menudo se consideran prescindibles, pero cuando trabajan juntos, pueden lograr mucho, especialmente cuando se coordinan utilizando inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para sortear obstáculos y crear defensas.

8 comentarios
azathothruna #2 azathothruna
El campo de pruebas perfecto seria en Tel aviv o haffa
#5 diablos_maiq *
¿Portaaviones de drones no debería ser portadrones?
Wachoski #1 Wachoski *
Ya llegó la secuencia ficción....

Enjambres de mini drones controlados por iA, metiendo una explosión en el sitio exacto
#6 Abril_2025 *
#0 No es un portaaviones, es un portadrones. :-P

China has developed the largest drone carrier in the world
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Lo cierto es que no serían los primeros (lo de los 100 drones, habrá que verlo, pero si suelta una docena los sistemas AA las iban a pasar putas)  media
#4 rafeame
Si el portaaviones es capaz de despegar será como el helicarrier de S.H.I.E.L.D.
ElBeaver #7 ElBeaver
Una mierda china inútil
ElBeaver #8 ElBeaver
Ucrania es la que marca el camino en él usa militar de drones
