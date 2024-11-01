China ha desarrollado el portaaviones de drones más grande del mundo, y se está preparando para despegar [EN]

China ha revelado Jiu Tian, un dron nodriza capaz de transportar grandes cargas y lanzar hasta 100 drones kamikaze o de reconocimiento. Un concepto pensado para desplegar enjambres a larga distancia, pero con dudas: vulnerabilidad frente a defensas aéreas y límites reales de los mini-drones. Los drones individuales a menudo se consideran prescindibles, pero cuando trabajan juntos, pueden lograr mucho, especialmente cuando se coordinan utilizando inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático para sortear obstáculos y crear defensas.
Enjambres de mini drones controlados por iA, metiendo una explosión en el sitio exacto
